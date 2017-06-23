Başkentte 'Exodus-Deja Vu' fotoğraf sergisi

CerModern'deki sergide, mülteci başlığı altında yapılan çalışmada bir araya gelen iki farklı jenerasyona mensup fotoğrafçılardan Coşkun Aral, İssa Touma (Suriye), Roland Neveu (Fransa), Sergey Ponomarev (Rusya) ve Rahman Roslan'ın (Malezya) dokuzar eseri yer alıyor.



Ayrıca sergide, Istanbul Photo Awards 2016'da 'Sığınmacılar' fotoğrafı ile tekil haber birincisi olan Rus fotoğrafçı Ponomarev, aynı fotoğrafıyla sergide yer alıyor.



Sergiyi düzenleyen Patrice Vallette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği ve Fransız Enstitüsünce desteklendiğini söyledi.



Sergiyi daha önce Malezya'da açtıklarını belirten Vallette, 'Şimdi Ankara'dayız. Buradan sonra sergimizi, İstanbul, İzmir, Berlin, Paris, Münih, Bangkok ve New York'ta açacağız. Bu sergiyi açmamızın amacı ünlü fotoğrafçıları ve fotoğraflarını tanıtmak, onlara gereken değeri vermek.' diye konuştu.



Sergi, yarın akşama kadar açık olacak. Kaynak : AA