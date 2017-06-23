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Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5 terörist...

İçişleri Bakanı Soylu Biz burada oruçlarımızı açıyoruz ama evlatlarımız Siirt Pervari'de Herekol dediğimiz bölgede 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bana söylediler." dedi.

Yaşam / 23 Haziran 2017 Cuma 22:51
Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5 terörist...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Hem savunulması zor hem her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği bir coğrafyadayız ama Cenab-ı Allah biliyor ki o kadar bereketli, rahmetli ve o kadar da güzel bir coğrafyadayız.' dedi.

Soylu, Trabzon'da bir otelde gaziler, yakınları ve şehit ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin, vatan için şehadet şerbetini içenlerin kendilerine emaneti olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin büyük bir yüke, acıya ancak aynı zamanda büyük bir gurura ve şerefe omuz verdiğini ifade eden Soylu, kendilerinin de şehit ailelerinin hem acılarına hem de gururlarına ortak olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

BİZ BURADA İFTAR AÇARKEN...

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu bildiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

'Hem savunulması zor bir coğrafyadayız hem her türlü musibetin başa bela edilmek istendiği bir coğrafyadayız ama Cenab-ı Allah biliyor ki o kadar bereketli, o kadar rahmetli ve o kadar da güzel bir coğrafyadayız. Biz burada oruçlarımızı açıyoruz ama evlatlarımız Siirt Pervari'de Herekol dediğimiz bölgede 5 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bana söylediler. Bizlerin huzurlu şekilde, özellikle şurada bulunan mümtaz ailelerin kendi duyguları içerisinde yarına rahat adım atabilmeleri, gönül huzuru içerisinde adım atabilmelerini temin edebilmek için evlatlarımız büyük bir mücadele veriyorlar.'


Kaynak : AA

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