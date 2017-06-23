USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Bakan Işık'tan toplu zehirlenmelerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Işık, (Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi)' Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor' dedi.

Siyaset / 23 Haziran 2017 Cuma 09:25
Bakan Işık'tan toplu zehirlenmelerle ilgili açıklama

Manisa'da askerlerin kışlada zehirlenmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Fikri Işık, '(Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor.' dedi.

SABOTAJ İDDİALARI

Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesine ilişkin 'sabotaj' iddialarını değerlendiren Işık, 'Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz.' diye konuştu.

Bursa'da askerler yemekten zehirlendi Bursa'da askerler yemekten zehirlendi Bakan Akdağ'dan zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama Bakan Akdağ'dan zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama Manisa'daki zehirlenmelerde 6 asker tutuklandı Manisa'daki zehirlenmelerde 6 asker tutuklandı Kışlada zehirlenmeyle ilgili flaş gelişme! Kışlada zehirlenmeyle ilgili flaş gelişme! Manisa Valisi: 17 askerin tedavisi sürüyor Manisa Valisi: 17 askerin tedavisi sürüyor Bakan Işık'tan yemek skandalıyla ilgili açıklama Bakan Işık'tan yemek skandalıyla ilgili açıklama Manisa'daki skandalın ardından harekete geçildi Manisa'daki skandalın ardından harekete geçildi CHP'li vekilden algı operasyonu CHP'li vekilden algı operasyonu Manisa'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı Manisa'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Gıda ZehirlenmesiMilli Savunma BakanıMilli Savunma BakanlığıFikri Işık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı