Bakan Akdağ'dan zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama

24 ekranlarında soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Manisa'daki asker zehirlenmelerine ilişkin 'İlk vaka ile ilgili inceleme devam ediyor. Sabotaj ihtimalini savcılık soruşturuyor. İkinci vaka kesin gıda zehirlenmesi' dedi.



Bakan Akdağ'ın açıklamaları şöyle:



Manisa'da 23 Mayıs'ta bir hadise meydana geldi. Ben 12 kişilik birbilim heyetini derhal Manisa'ya gönderdim. 23 Mayıs'taki olayda kesinlikle bir besin zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. 16-17 Haziran'daki olayla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. 2 binin üzerinde askerle görüşüldü. Labaratuvar çalışmaları bayram ertesi ortaya çıktı.



SABOTAJ İHTİMALİNİ SAVCILIK SORUŞTURUYOR



Biz meselenin savcılık soruşturması tarafına bakmıyoruz. Biz nereden nasıl olduğuna bakıyoruz. Adli tarafı varsa adli soruşturma karar verecek. Sabotaj ihtimalini savcılık soruşturuyor.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel