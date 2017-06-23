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AVM'de korkunç olay

Hatay'da bir alışveriş merkezinin 4’üncü katından atlayan 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 16:52
AVM'de korkunç olay
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Alınan bilgiye göre, olay Antakya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki İpek G. bayram alışverişi için geldiği alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki terasta yemek yediği arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir anda sinirlenen 17 yaşındaki genç kız, yerinden aniden kalkarak, 4'üncü kattan aşağı atladı.

Başı üzerine düşerek ağır yaralanan İpek G'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Sağlık ekiplerinin çağrılmasıyla hastaneye kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis kız çocuğunun tartıştığı genci polis merkezine götürüldü.

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