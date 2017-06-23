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Almanya'nın seçim gündemi 'Erdoğan'

Eylül ayında gerçekleşecek Almanya parlamento seçimi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden propaganda yapılıyor.

Dünya / 23 Haziran 2017 Cuma 15:28
Almanya'nın seçim gündemi 'Erdoğan'

Almanya'da Eylül ayında parlamento seçimleri yapılacak.

Seçimlerde, Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Partisi'nin adayı Martin Schulz Başbakanlık için yarışacak.

ORTAK HEDEFLERİ ERDOĞAN

16 Nisan sürecinde açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıklamalar yapan Schulz ve Merkel, seçim günü yaklaştıkça hamlelerini sıklaştırıyor.

45 DAKİKALIK BELGESEL

Almanya'nın son hamlesi ise; devlet televizyonunda yayınlanan 45 dakikalık Erdoğan belgeseli oldu.

Devlet televizyonu ZDF'de yayınlanan belgeselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefret açık bir şekilde ortaya kondu.



'ÖZEL HAYATI HAKKINDA...'

Erdoğan'ın kapalı bir kutu olarak nitelendirildiği belgeselde, Cumhurbaşkanı hakkında şu ifadeler kullanıldı; 'Batılı istihbarat birimleri bile bu adamın özel hayatı hakkında çok az bilgiye sahip. Erdoğan'ın her gün kilo sorunu yaşadığı gerekçesiyle sabah erken saatlerde spor yaptığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı katı kuralları olan bir hayat sürüyor; Cuma namazına gidiyor, Ramazan'da oruç tutuyor, sigara içmiyor ve asla alkol almıyor.'



ALMANLAR İSTEDİ, CAN DÜNDAR KİN KUSTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret saçılan belgeselde, Türkiye'den kaçan Can Dündar'ın açıklamalarına da yer verildi.

Dündar, Almanların istediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu açıklamalar yaptı.







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