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Ağlayan bebeğini boğarak öldürdü

Adana’da bir kadın, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık çocuğunu ağladığı için ağzını ve burnunu eliyle kapatarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 14:45
Ağlayan bebeğini boğarak öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 21038 Sokak'taki 4 numaralı evin ikinci katında meydana geldi. 12 yıl önce evlenen Habibe (33) İbrahim O. (41) çiftinin, çocukları olmayınca 6 ay önce tüp bebek yöntemiyle Muhammet adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.

Bugün de İbrahim O. işe gidince anne ile oğlu evde kaldı. Anne, sürekli ağlayan oğlunu susturmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan anne, bebeğinin ağzını ve burnunu eliyle kapatarak yaklaşık 10 dakika bekledi. Çocuğu hareketsiz kalınca elini çeken anne, bebeğinin başında bir süre daha bekledi. Bu sırada alt katta oturan akrabası ikinci kata çıkınca anneyi cansız haldeki çocuğunun başında beklerken buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastanesine kaldırılan Muhammet bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, anne Habibe O.'yu gözaltına alarak Hürriyet Polis Merkezi'ne getirildi.

Pişman olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken anne buradaki işlemlerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Bebeğin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak : İHA

Adana Emniyet MüdürlüğüTüp Bebek


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