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Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı

CHP'nin adalet yürüyüşü trafiği alt üst etti. Buna tepki gösteren bir kamyon şoförüne CHP'lilerin saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 14:47
Adalet yürüyüşündeki CHP'liler kamyon şoförüne saldırdı
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15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP'liler, adalet için İstanbul'a yürümeye devam ediyor. 

CHP'lilerin yürüyüşü nedeniyle trafiğin zaman zaman aksaması sürücüleri zor duruma sokuyor. Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşanan olay, bu durumu ispatlıyor.

Yürüyüş nedeniyle yolun tek şeride düşmesi, kamyon şoförünü oldukça zorladı.

Bir de yürüyüş yapan CHP'lilerin kamyonun önüne atlamaları şoförü kızdırdı.

Kornaya basarak trafiği açmalarını isteyen şoföre tepki gösteren CHP'liler ise özür dilemek yerine şoföre saldırdı.

Tüm bu kavga anları, kamyonun kamerasına yansıdı.


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