2 çocuğu sırtından vuran şahıs tutuklandı

İddiaya göre, Ömer Murat A., 4'üncü kattaki evinin penceresinden ateş ederek sokakta oynayan 4 yaşındaki Sümeyye B. ile 6 yaşındaki İkra K.'yı sırtlarından vurdu. Hastaneye kaldırılan çocuklar ameliyata alındı. Önceki gün gözaltına alınan Ömer Murat A. 'Evde iftarı beklerken canım sıkılınca sokaktaki kola şişesine ateş ettim' diye ifade verdi. Ömer Murat A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken çocukların aileleri karara tepki gösterdi.



'Dün serbest kalan şüpheli bugün tutuklandı'



Ömer Murat A., bugün sabah saatlerinde savcının itirazı üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. Şahıs, 2. Sulh Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Ömer Murat A., elleri kelepçeli olarak adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülürken basın mensuplarına tepki gösterdi.



Ömer Murat A., 'Kardeşim bir şey yapmadım, kazayla oldu. Pişmanım diyorum da kazayla oldu. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ben okulunda insanım ya. Kazayla diyorum ya. Bir yerden sıçramış gitmiş, girmiş. Şişeyi vurdum oradan sıçramış parçalanmış saçma. Siz neyi çekiyorsunuz ki? Haberlerde yazmış yok onu tehdit etti yok bunu tehdit etti diye. Benim kimseyi tehdit ettiğim yok' dedi.



Kaynak : İHA