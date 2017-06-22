CHP'li Biga Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan zabıta amiri E.Y. ilçedeki bir kafenin ruhsat işlemleri esnasında rüşvet alırken polise suçüstü yakalandı. Rüşvet anı kafenin güvenlik kamerasına yansırken, suçüstü ve ardından yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.



500 TL ARTI BİR KARTON SİGARA!



İddiaya göre olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yer alan bir kafede meydana geldi. Biga Belediyesi'nce verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını kafeye getiren zabıta amiri E.Y. kafe sahibinden rüşvet istedi. Görüntülerde iş yeri sahibinin yanındaki kişiye 'Ne ceza keselim buna' dediği duyulan zabıta amirinin 500 TL ve bir karton sigara istediği öğrenildi.



POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI



İşyeri açan esnafın 'Yıldım artık. Her yere borcum var. Zor durumdayım' demesine aldırmayan zabıta amiri rüşveti vermesini istiyor. Ardından rüşveti almak üzere iş yerine gelen zabıta amiri seri numaraları alınmış parayı teslim aldıktan sonra kafeden çıkıyor. Bu sırada operasyonu başlatan Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri rüşveti alarak işyerinden çıkan zabıta amirine suçüstü yapıyor ve gözaltına alıyor.



Gözaltına alınan Zabıta Amiri E.Y. sorgulanmak üzere Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili Biga Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.



'20 BİN TL BAĞIŞ İSTEDİLER'



Öte yandan rüşvet istenilen işyeri sahibi ise CHP'li Biga Belediyesi'nin ruhsat işlemleri esnasında illegal yöntemle 20 bin TL bağış istemesine isyan etti. Kafe sahibi olayı şu sözlerle anlattı: '19 Haziran Pazartesi günü Biga Belediyesi'ne işyeri açma ruhsatı işlemleri için zabıta amiri E.Y'ye gittik. Bizden 20 bin TL bağış istediler. 20 Bin TL bağışı verdik yine de yetmedi. Zabıta amiri kendi cebine 500 TL artı bir karton sigara istedi. 300 TL artı 1 karton sigaraya indirdik. Savcılığa şikâyette bulunduk. Zabıta amiri suçüstü yapılarak yakalandı' diye konuştu.



SERBEST BIRAKILDI



Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen zabıta amiri E.Y'nin denetimli olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

