Yılmaz Özdil kendi gazetesini eleştirdi

Sivri dilli yazar Yılmaz Özdil 'Keriz Feneri' başlıklı yazısını nedeniyle Deniz Feneri Derneği'nden tekzip yedi. Tekzip metni köşesinde yayınlanan Yılmaz Özdil ise aynı yazıda Sözcü Hukuk bürosuna sitem etti.



Tekzip talebinin ve tekzip davasından haberdar edilmediğini söyleyen Özdil şu ifadeleri kullandı;



BU BiR iLK



Binlerce menfaat çetesinin ayağına bastım, binlerce güç odağının gözüne parmağımı soktum, binlerce illegaliteyi afişe ettim, kendisini milletin sahibi zannedenleri kurdeşen etmek için elimden geleni yaptım, yüzlerce defa mahkemeye verildim, binlerce defa tekzip yayınlatmaya çalıştılar, 35 yıl boyunca hukuk sayesinde hep haklı bulundum, tekzip talepleri hep reddedildi, 35 yıl boyunca hiçbir hukuk adamı çıkıp “şu yazdığın kelime yalan” demedi. Bu ilk.



KENDİ GAZETESİNİ ELEŞTİRDİ



Her hukuki gelişme hayati önem arzederken, böyle bir tekzip talebi olduğunu lütfedip bana haber vermeyen, savunma yapmam için zahmet edip görüşümü sormayan, tekzip davasını kaybettikten sonra bile bana bilgi vermeye tenezzül etmeyen, gazeteyi arayıp “bu tekzip yayınlanacak” diye talimat veren Sözcü hukuk bürosuna, bana olmasa bile, hiç olmazsa 35 yıllık gazetecilik hayatıma gösterdikleri alaka ve hassasiyetten ötürü teşekkür ederim!



Kaynak : Beyaz Gazete Özel