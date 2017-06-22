USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Üniversiteli Genç Sınav Yolunda Öldü

Kahramanmaraş’ta üniversitede sınava yetişmeye çalışan genç, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 17:02
Üniversiteli Genç Sınav Yolunda Öldü
Video için tıklayın

Alınan bilgilere göre, İsmail Hayta’nın (20) kullandığı 46 HG 012 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesine giderken, Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje ardından aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada çarpmanın şiddetiyle mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencisi İsmail Hayta olay yerinde hayatını kaybetti.

İsmail Hayta’nın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları olay yerinde gözyaşı döktü. Hasar gören elektrik direği, ağaç ve hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kaynak : İHA

Elektrik DireğiÜniversite SınavıMimar SinanTrafik KazasıMühendislik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı