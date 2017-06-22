Tutuklu gazeteci Deniz Yücel’e Almanya'dan ödül

Türkiye'de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Alman Gazete Yayıncıları Birliği (BDZV) tarafından verilen Thedor Wolff Özel Ödülü'ne layık görüldü.



Çarşamba akşamı Berlin'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Theodor Wolff Ödülü Danışma Kurulu Başkanı Hermann Neusser, ilk kez verilen bu özel ödül ile 'Türkiye ve diğer bir çok ülkede olmayan basın özgürlüğünün önemine dikkat çekmek” istediklerini söyledi.



Jüri üyeleri de bu ödülle 'Türkiye'de ve dünyanın bir çok yerinde ayaklar altına alınan basın özgürlüğünün önemine” işaret ettiklerini vurguladı.



Ödül töreninde Deniz Yücel'in avukatları aracılığı ile gönderdiği teşekkür mesajı okundu. Yücel mesajında 'Eğer bu değerli ödül ile niyetiniz beni biraz olsun cesaretlendirmek ise bunu başardığınızı temin ederim. Bunun için de size teşekkür ederim” ifadesini kullandı.



Gazeteci Deniz Yücel, 'terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamalarıyla tutuklanarak 27 Şubat 2017 tarihinde cezaevine konmuştu.

