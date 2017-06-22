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Türk askeri Katar'a gidiyor

Katar’daki üste görev yapacak ilk grup asker bugün gidiyor. Katar’a gidecek ilk grupta 25 asker ve 5 zırhlı araç var.

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 01:06
Türk askeri Katar'a gidiyor

25 asker ve 5 zırhlı araç Katar'a gitmek üzere bugün yola çıkacak. Halen Katar'da 88 Türk askeri bulunuyor. İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türk asker sayısı 113'e çıkacak. Katar'a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı öğrenildi. İleri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar'a konuşlanması öngörülüyor.

BAYRAMDAN SONRA ORTAK TATBİKAT

Türk askerinin Katar'a ulaşmasından sonra Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapacak. Tatbikatın Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Türk yetkililer, tatbikatın Körfez'deki hiçbir ülkeyi hedef almayacağını aksine tüm bölgenin güvenliği için yapılacağına dikkat çekiyor. Körfez krizinin ardından yapılan Katar'la askeri işbirliği anlaşmaları, TSK unsurlarının Katar Silahlı Kuvvetleri'ne askeri eğitim vermesini ve ortak tatbikat yapılmasını içeriyordu.

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