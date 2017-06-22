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Sulama Kanalına Düşen Çocuk 55 Gün Sonra Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, 55 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 12:59
Sulama Kanalına Düşen Çocuk 55 Gün Sonra Yaşam Mücadelesini Kaybetti
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Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının sulama yaptığı tarlada oyun oynayan çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile bireyleri tarafından yapılan arama sonrası 3 yaşındaki çocuk kısa süre sonra sulama kanalında bulundu. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Bekir Bağ, ilk önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine ardından da Gaziantep’te özel bir hastaneye sevk edildi. 55 gün özel hastanede yoğun bakımda kaldığı bildirilen Bekir Bağ, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Keçikıran kırsal Mahallesi’ne götürüldü. Kaynak : İHA

Boğulma VakasıŞanlıurfaAdli Tıp Kurumu


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