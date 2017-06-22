Şanlıurfa'da Trafik Kazası Açıklaması 1 Ölü, 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gece Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.P.’nin kullandığı 63 B 6491 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Makbule Polat hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA