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Şanlıurfa'da Trafik Kazası Açıklaması 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 15:56
Şanlıurfa'da Trafik Kazası Açıklaması 1 Ölü, 3 Yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gece Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.P.’nin kullandığı 63 B 6491 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Makbule Polat hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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