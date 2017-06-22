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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'nın Kuzey Irak'taki Zap bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 16:04
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde olan 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (İHA) atışı ile etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

TSK, 21 Haziran 2017 tarihinde Irak'ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale Dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı İHA atışı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK açıklamasında, icra edilen kararlı operasyonlar neticesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden bölücü terör örgütü mensuplarına son dönemde önemli kayıplar verdirildiğine vurgu yapılarak, operasyonlara en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi.

Hava HarekatıTerör Operasyonu


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