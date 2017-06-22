Rusya'dan Bağdadi açıklaması

Rusya geçtiğimiz hafta terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini ifade etmişti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında ise Bağdadi'nin öldürüldüğünün “neredeyse kesin” olduğunu söyledi.



Rusya'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya rağmen Bağdadi'nin ölümü Washington tarafından teyit edilmemişti. Batılı ve Iraklı yetkililer de açıklamaya şüpheyle yaklaşmıştı. Kaynak : İHA