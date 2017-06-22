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Rusya'dan Bağdadi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürüldüğünün “neredeyse kesin” olduğunu duyurdu.

Dünya / 22 Haziran 2017 Perşembe 16:15
Rusya'dan Bağdadi açıklaması

Rusya geçtiğimiz hafta terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında ise Bağdadi'nin öldürüldüğünün “neredeyse kesin” olduğunu söyledi.

Rusya'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya rağmen Bağdadi'nin ölümü Washington tarafından teyit edilmemişti. Batılı ve Iraklı yetkililer de açıklamaya şüpheyle yaklaşmıştı. Kaynak : İHA

Dışişleri BakanlığıTerör ÖrgütüDaeş


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