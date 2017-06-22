Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye dikkat

Diyetisyen Zerrin Delibaş Tez, bir aylık Ramazan döneminden sonra bayramla birlikte eski beslenme düzenine geri dönüldüğünü belirtti.



Tez, “Psikolojik olarak yeme eğitimimizde artış olduğu gibi yediğimiz yemeklerin miktarında da gereksiz artışlar söz konusu olur. Oruç sürecinde genelde günde 2 öğüne düşen öğün sayısı ve uzun süreli açlıkla birlikte vücut metabolizmamızın yavaşlaması nedeniyle beslenme şeklimizin eski haline birden dönmesi midede hazımsızlık, gaz, bağırsak sistemi rahatsızlıkları gibi şikayetlerin yaşanmasını ve kilo alınımını da beraberinde getirecektir. Bu rahatsızlıkların ve kilo alımının önüne geçebilmek için yemeklerimizi gün içinde dengeli bir biçimde dağıtmaya, sabahtan akşama doğru kalori alımını azaltmaya ve besin çeşitliliğini baz almaya yani soframızda tüm besin gruplarını doğru miktarlarda bulundurmaya özen göstermeliyiz. Bayramda sağlıklı beslenme ilkelerine uyulmalı, öğün atlanmamalıdır. Bayram boyunca mutlaka üç öğün yemek yenmeli, ara öğünlerden kaçınılmamalıdır' dedi.



'KAHVALTIYI ATLAMAYIN'



Tez, özellikle bayramın ilk gününde kahvaltının kesinlikle atlanmaması gerektiğini ifade ederek, 'Bayram ziyaretine gittiniz yerde size sunulan birbirinden güzel ikramlara, aç karınla hayır diyemezsiniz. Kahvaltınız da, 1 fincan açık ve şekersiz çay, ince 1 dilim az yağlı beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 5-6 adet zeytin, 2-3 ince dilim tam buğday ekmeği, bol domates, salatalık, maydanoz tüketebilirsiniz. Gideceğiniz ziyaretlerde tatlı tüketebileceğiniz için şeker içerikli besinlerden kahvaltıda kaçınmanızda da fayda olacaktır. Ara öğünde bir adet meyve, 1 su bardağı yarım yağlı süt veya yoğurt tüketin. Kan şekerinizin hızla düşüp hızla yükselmemesi gibi problemlerin yaşanmasını engelleyecektir. Öğle yemeği, 1 kase az yağlı çorba, ızgara veya fırında et yemekleri, yarım kase yoğurt veya 1 kase cacık veya 1 su bardağı ayran, 2 ince dilim kepekli ekmek, az yağlı bol yeşillikli salata. Akşam yemeği, 1 kase az yağlı çorba, 5-6 dolu yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemekleri, yarım kase yoğurt veya 1 kase cacık veya 1 su bardağı ayran. 2 ince dilim çavdar ekmeği seçilebilir, az yağlı bol yeşillikli salata' diye konuştu.



'SIK SIK AZAR AZAR BESLENENİN'



Tez konuşmasının devamında, bayram boyunca 3 ana, 3 ara olmak üzere 6 öğün şeklinde, sık sık, azar azar beslenilmesini belirterek sözlerine şöyle devam etti:



'Başta kahvaltı olmak üzere asla öğün atlamayın. Yemekleri çok yavaş yiyin, lokmaları iyice çiğneyin. Uyandıktan sonra 30-60 dakika içerisinde kahvaltı yapın. Akşam yemeğini yatmadan 3 buçuk saat önce sonlandırın. Vücutta oluşan su kaybını günde 8-10 bardak su içerek karşılayın. Bu ihtiyacınızı çay yada benzeri sıvılarla karşılamayın. Çay, kahve, gazlı içecekleri, fazla miktarda tüketmeyin. Gün içerisinde 2 fincan kahve, 3-4 fincan çay tüketim miktarını korumaya çalışın.”



'Bayram ziyaretlerinde şerbetli ve şekerli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli'



Bayram ziyaretlerinde şerbetli ve şekerli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini vurgulayarak Diyetisyen Zerrin Delibaş tez sözlerine şöyle son verdi:



'Tercihiniz şerbetli tatlı ise 1-2 dilim 2 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran tüketerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz. Diyabetler, kalp hastaları, yüksek tansiyonu bulunanlar, diyetinizi kesinlikle bozmayın. Şeker hastaları bayramda öğün atlamayın ve tatlı ikramlarını kabul etmeyin. Bayramda ziyaretinize gelen misafirlerinize ikramlarınızda ısrarcı olmayın gittiğiniz yerde de sunulan ikramlardan tadımlık tüketin veya hayır diyebilin. Ayrıca, sağlıklı yaşamın en temel kurallarından birisi olan fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerini artırıcı, kan şekeri ve kolesterolünü azaltıcı, kilo kaybetmeye yardımcı olduğu da unutulmamalıdır.” Kaynak : İHA