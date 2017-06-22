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ODTÜ yönetiminden o iddialara yanıt

ODTÜ yönetimince, kampüste 400 öğrenci tarafından yapılan 'cinsiyetsiz tuvalet' talebinin uygun görülmediği bildirildi.

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 23:23
ODTÜ yönetiminden o iddialara yanıt

vODTÜ yetkililerinden, bazı medya organlarında "ODTÜ'de cinsiyetsiz tuvalet", "ODTÜ'de karma tuvalet" gibi başlıklarla verilen haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

KESİNLİKLE UYGUN GÖRÜLMEDİ

Üniversitedeki 400 öğrencinin üniversitede cinsiyetsiz tuvaletlerin de yapılması yönünde imza topladığını ifade eden yetkililer, "İmza atanlardan bazılarıyla biz de görüştük. İmza verenlerden bir kısmı, 'Bizden istediler, biz de imza verdik.' dediler. Bu imzalar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına verildi. Ama bu talep görüşüldü, konuşuldu ve ODTÜ yönetimi tarafından kesinlikle uygun görülmedi." ifadesini kullandı.

ODTÜ yetkilileri, medya organlarında yer verilen "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" ifadelerinin yer aldığı pankartın ise binaya öğrenciler tarafından asıldığını kaydetti.

Fen Edebiyat FakültesiÖğrenciler


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