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Namık Kemal Üniversitesi Rektörü gözaltına alındı

Tekirdağ'da, FETÖ'nün "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek ile 5 öğretim üyesi gözaltına alındı.

Eğitim / 22 Haziran 2017 Perşembe 15:12
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü gözaltına alındı

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'üniversite yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile 5 öğretim üyesi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şimşek ile 7 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında rektör yardımcılarının da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 9'u tutuklanırken, aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de aralarında olduğu 26'sı adli kontrol kararıyla 3'ü de savcılık ve emniyetten serbest bırakılmıştı.

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