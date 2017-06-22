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MİT alarma geçti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

Siyaset / 22 Haziran 2017 Perşembe 09:12
MİT alarma geçti

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar kirli tezgahı gözler önüne serdi.

54 BİN FETÖ MENSUBUNA TALİMAT

Tayyar, 54 bin FETÖ mensubuna talimat verilerek yürüyüşe destek olmaları istendiğini ileri sürdü.

MİT TEYAKKUZA GEÇTİ

'Adalet sloganıyla Ankara'dan başlatılan İstanbul yürüyüş planının FETÖ organizasyonu olduğu ortaya çıktı' diyen Şamil Tayyar 'Pensilvanya'dan 54 bin FETÖ mensubuna 27 Mayıs'ta mail atılarak plandan söz edilmiş ve destek talimatı verilmiştir. İstihbarat birimleri FETÖ'nün bu yeni iletişim ağını çözerek kriptoları deşifre etmeye çalışıyor' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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