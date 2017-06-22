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Memur olmak istiyenlere müjdeli haber..

KPSS puanlarıyla ÖSYM üzerinden merkezi atama ile alım gerçekleştirecek. Kamu kurum ve kuruluşları açıktan atamaların haricinde merkezi atamalarla mülakat şartı olmaksızın personel alımları da yapılacak. Tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden dün başladı ve 3 Temmuz'a kadar devam edecek...

Eğitim / 22 Haziran 2017 Perşembe 16:14
Memur olmak istiyenlere müjdeli haber..

KPSS 2017/1 tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte kamu personeli adayları ÖSYM'nin resmi sitesine akın etmiş durumda. DPB tarafından kısa süre önce açıklanan kadrolara göre KPSS 2017/1 ile 2 bin 780 personel alımı gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden dün başladı ve 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Ortaöğretim düzeyinden KPSS'ye giren adaylar için 244, Ön Lisans Düzeyinden girenler için 961, Lisans düzeyinden KPSS heyecanı yaşayan adaylar içinse 1575 kadro ayrılmış durumda.

BAKANLIKLAR DA KADRTO AÇTI!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da KPSS puanlarıyla ÖSYM üzerinden merkezi atama ile alım gerçekleştirecek. KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar KPSS 2017/1 tercih işlemleri sekmesine tıklayacak. Daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak. Ortaöğretim bazında 2001 (Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak) kodu ile tercih edilebilecek kadro sayısı 54 olarak açıklandı. Ortaöğretim adaylar 2001 kodu istenilen kadroları tercih edebilecek.

KPSS 2017 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2017/1 tercihleri 21 Haziran tarihinde saat 10.00'da başladı. 3 Temmuz'da KPSS 2017/1 tercihleri sona eriyor. Devlet Personel Başkanlığınca, önce kurumlardan talep toplama işlemi yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderiliyor. Ardından ise ÖSYM tarafından tercihlerin alınması süreci başlıyor. 2017 yılı içerisinde yapılan açıklamalara göre 3 yerleştirme işlemi yapılacak. İlk yerleştirme Temmuz ayında ikinci yerleştirme ise Kasım ayında yapılacak. 3. yerleştirme ise engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılacak, bu yerleştirme ise yine Temmuz ayında yapılacak.

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