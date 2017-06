Mehmetçik Azeraycan'da tatbikata katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmetçiğin her türlü göreve her an hazır olması için verilen eğitimleri tatbikatlarla güçlendiriyor. Düzenlenen tatbikatlarda Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi.