Manisa'daki zehirlenmelerde 6 asker tutuklandı

1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde kışlada yemek dağıtım ve kontrolünde görevli aralarında subay ve astsubayların da olduğu 6 asker tutuklandı.
Manisa 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 6 asker tutuklandı.
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı.
GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 zanlıdan aralarında yemek şirketinin genel müdürü, şirketin Manisa sorumlusu ve 4 aşçı tutuklandı.