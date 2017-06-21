Manisa'daki zehirlenmelerde 6 asker tutuklandı

1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde kışlada yemek dağıtım ve kontrolünde görevli aralarında subay ve astsubayların da olduğu 6 asker tutuklandı.