KPSS savcısını tehdit etti hayatı karardı

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'a, KPSS'deki usulsüzlük iddialarını soruşturduğu dönemde, 'örgüt üyelerinin gözaltına alınmasını ve yasa dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesini engellemek için' telefonla şantajda bulunmaktan yargılanan Nuri Öztürk, 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuri Öztürk ile taraf avukatları katıldı.



Son sözü sorulan sanık Öztürk, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Cafer Aşık, Öztürk'ün 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 11 yıl 10 ay 15 gün cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.



- Davanın geçmişi



KPSS soruşturmaları kapsamında 23 Mart 2015'te 19 ilde 82 kişinin gözaltına alındığı operasyondan bir gün önce soruşturma savcısı Erkman'ı arayarak ailesi üzerinden tehdit ettiği belirlenen Öztürk hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Öztürk'ün emniyetteki ifadesine 12 avukatın katıldığı belirlenmişti.



Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Nuri Öztürk serbest bırakılmış ancak savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Kaçmak üzereyken Ankara gişeler mevkiinde yakalanan Öztürk, 'şantaj, görevi yaptırmamak için yargı görevi yapanı tehdit ve terör örgütü üyesi' olmak suçlarından tutuklanmıştı.



Öztürk'ün, Savcı Erkman'ı arayarak, 'Çocukların üzülsün ister misin? Neyse sen bunları yaz bir tarafa, akıllı ol tamam?' şeklinde tehdit ettiği belirlenmişti.



Cumhuriyet Savcısı Tekin Küçük'ün hazırladığı iddianamede, Öztürk'ün, sahte abone sözleşmelerine istinaden aldığı 14 hattan birini, Savcı Erkman'a tehdit ve şantajda bulunması için kimliği henüz belirlenemeyen başka bir örgüt üyesine verdiği belirtilmişti.



İddianamede, Erkman'ı 22 Mart 2015'te arayan Öztürk'ün, 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şantaj, görevi yaptırmamak için direnme ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarından 53 yıl 6 aya kadar hapisle cazalandırılması talep ediliyordu. Kaynak : AA