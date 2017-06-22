Kömbenin vazgeçilmezi 'Tahta Kalıplar'

Ahşap oymacılığı yapan Halil İbrahim Sümer, kömbenin baharatının yanı sıra kullanılan kalıplarının da önemli olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı öncesi kömbe kalıplarının siparişlerini yetiştirmek için yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini söyledi.



Kömbe kalıplarının büyük, orta ve lokmalık boyutlardan oluştuğunu belirten Sümer, 'Bu ahşaplar bize büyük beden halinde geliyor. Biz bunu lata şeklinde keserek, üzerine kalıp şeklini çiziyoruz. Daha sonra o çizimlerin kesimini yapıyor, tornada saplarını çekiyoruz. İç model ve nakış yapıldıktan sonra son olarak zımparadan geçiriyoruz. Günde ancak 150 kalıp çıkarabiliyoruz' dedi.



Sümer, kömbe kalıpların yanı sıra, hasır sandalye, hasır masa, oklava, topaç, et tokmağı, sarımsak döveceği, bıçak sapı, keser sapı, nargile gövdesi, merdiven korkuluğu gibi işleri de yaptıklarını belirtti.



Kaynak : İHA