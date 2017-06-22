Kışlada gıda zehirlenmesiyle ilgili 4 tutuklama daha

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Adliyedeki işlemlerinin ardından Manisa Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 8 kişiden aralarında yemek şirketinin Satın Alma Müdürü M.A.'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.



Bugün gerçekleştirilen tutuklamalarla birlikte toplamda tutuklu sayısı 10'a çıktı.



Kaynak : İHA