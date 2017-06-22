USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kışlada gıda zehirlenmesiyle ilgili 4 tutuklama daha

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 20:45
Kışlada gıda zehirlenmesiyle ilgili 4 tutuklama daha

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Manisa Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 8 kişiden aralarında yemek şirketinin Satın Alma Müdürü M.A.'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.

Bugün gerçekleştirilen tutuklamalarla birlikte toplamda tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Kaynak : İHA

Bursa'da askerler yemekten zehirlendi Bursa'da askerler yemekten zehirlendi Bakan Akdağ'dan zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama Bakan Akdağ'dan zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama Manisa'daki zehirlenmelerde 6 asker tutuklandı Manisa'daki zehirlenmelerde 6 asker tutuklandı Kışlada zehirlenmeyle ilgili flaş gelişme! Kışlada zehirlenmeyle ilgili flaş gelişme! Manisa Valisi: 17 askerin tedavisi sürüyor Manisa Valisi: 17 askerin tedavisi sürüyor Bakan Işık'tan yemek skandalıyla ilgili açıklama Bakan Işık'tan yemek skandalıyla ilgili açıklama Manisa'daki skandalın ardından harekete geçildi Manisa'daki skandalın ardından harekete geçildi CHP'li vekilden algı operasyonu CHP'li vekilden algı operasyonu Manisa'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı Manisa'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Gıda ZehirlenmesiTutuklama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı