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Kılıçdaroğlu Gerede'de açıklamalarda bulundu

İstanbul yüryüşünün 8. gününde Gerede'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Lideri, Bahçeli'yi yanında yürümeye davet etti.

Siyaset / 22 Haziran 2017 Perşembe 09:28
Kılıçdaroğlu Gerede'de açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü, 8. gününe girdi.

Partililerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan CHP Lideri, Gerede'de yürümeye başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ SORULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, 'Bahçeli yanıma gelsin o da yürüsün. Adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin.' ifadelerini kullandı.

DÜN KADİR GECESİYDİ..

Herkesin hakkını savunduklarını söyleyen CHP Lideri, 'Bakın dün Kadir gecesiydi. Arkadaşlarımızla sohbet ederken dedim ki; Adaletle hükmedin.. ' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli bombaladı

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