USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Keresteciler Sitesinde Korkutan Yangın

İçel’de keresteciler sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde gece yarısı çıkan yangın korkuturken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 02:01
Keresteciler Sitesinde Korkutan Yangın
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’de bulunan keresteciler sitesi içerisindeki bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangın, atölyedeki kereste, plastik ve boya gibi yanıcı maddelerden dolayı kısa sürede büyüdü. Atölyenin tamamını etkisi altına alan yangına, İçel Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan itfaiye personeli, yoğun dumandan dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam eden atölyedeki yangının çıkış nedeninin ise yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi. Kaynak : İHA

Yangın YeriÖzgürlükMobilya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı