Keresteciler Sitesinde Korkutan Yangın

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’de bulunan keresteciler sitesi içerisindeki bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangın, atölyedeki kereste, plastik ve boya gibi yanıcı maddelerden dolayı kısa sürede büyüdü. Atölyenin tamamını etkisi altına alan yangına, İçel Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan itfaiye personeli, yoğun dumandan dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam eden atölyedeki yangının çıkış nedeninin ise yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi. Kaynak : İHA