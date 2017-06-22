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İki çocuk annesi suçüstü yakalandı

Kütahya’da 2 çocuk annesi kadın, sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Kadın, çocuklarını göstererek serbest bırakılmayı talep etti.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 15:13
İki çocuk annesi suçüstü yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İstiklal Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki çocuk annesi Ç.Y.’yi (29) takibe aldı. Ç.Y., eve gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu (bonzai) satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. "Uyuşturucu ticareti" yapmakla suçlanan kadının, gözaltına alındığı sırada, "Benim iki çocuğum var. Ne olur beni bırakın" dediği öğrenildi.

Bununla birlikte, uyuşturucu satın almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

İl Emniyet MüdürlüğüSentetikUyuşturucuİstiklal


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