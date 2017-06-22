Hürriyet'ten bir skandal haber daha

Türkiye'ye savaş açtılar! Halka kurşun sıktılar! Meclis'e kurşun sıktılar!



Halk 15 Temmuz gecesi, darbecilere darbe yaptı, tarih yazdı. Millet adını tarihe, darbecilere darbe yapan asil bir halk olarak kazıdı.



Darbe girişimi gecesi bir çok şehidimiz olurken, bir çok vatandaşımız da gazi oldu.



HÜRRİYET'TEN YİNE ALGI OPERASYONU



Algı operasyonlarıyla bilinen Hürriyet gazetesi Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanını basitleştirme çabası içerisine girerken darbe girişimi sonrası basında ‘5 tankı durduran kahraman gazi Zafer Onaran'ı 'çakma kahraman' ilan etti.



Hürriyet haberinde gazi Zafer Onaran'ın darbede yaralanmadığını karıştığı bir kavgada yaralandığını öne sürdü.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel