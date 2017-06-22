USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Hürriyet'ten bir skandal haber daha

Algı operasyonlarıyla bilinen Hürriyet gazetesi Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanını basitleştirme çabası içerisine girerken darbe girişimi sonrası basında ‘5 tankı durduran kahraman gazi Zafer Onaran’ı 'çakma kahraman' ilan etti

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 03:04
Hürriyet'ten bir skandal haber daha

Türkiye'ye savaş açtılar! Halka kurşun sıktılar! Meclis'e kurşun sıktılar!

Halk 15 Temmuz gecesi, darbecilere darbe yaptı, tarih yazdı. Millet adını tarihe, darbecilere darbe yapan asil bir halk olarak kazıdı.

Darbe girişimi gecesi bir çok şehidimiz olurken, bir çok vatandaşımız da gazi oldu.

HÜRRİYET'TEN YİNE ALGI OPERASYONU

Algı operasyonlarıyla bilinen Hürriyet gazetesi Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanını basitleştirme çabası içerisine girerken darbe girişimi sonrası basında ‘5 tankı durduran kahraman gazi Zafer Onaran'ı 'çakma kahraman' ilan etti.

Hürriyet haberinde gazi Zafer Onaran'ın darbede yaralanmadığını karıştığı bir kavgada yaralandığını öne sürdü.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Darbe GirişimiTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı