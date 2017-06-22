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'Fethullah Gülen'in yaptığı ihaneti Doğu Perinçek de yapacak'

Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, Fethullah Gülen'in 20 sene önce yaptığını Doğu Perinçek'in yaptığını savunarak, 'Fethullah Gülen'in yaptığı ihaneti Doğu Perinçek de yapacak' dedi.

Televizyon / 22 Haziran 2017 Perşembe 16:09
'Fethullah Gülen'in yaptığı ihaneti Doğu Perinçek de yapacak'
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Kanal A ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programın konuk olan Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, Doğu Perinçek ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güven telkin ederek kritik noktalara gelen Fetullahçılar'ın darbeci askerlerin yaptığından daha beterini yaparak, o güveni bu şekilde istismar ettiklerini söyleyen Tan, 'Şimdi devlet o Fetullahçı kadroları temizlemeye çalışıyor. Bu defa Fetullahçılar tasfiye edilip yerine başkaları geliyor. İşte tam bu noktada Doğpu Perinçek'in aydınlık misyonu başlıyor' ifadelerini kullandı. Tan şöyle devam etti:

'BU TUZAĞA KİMSE DÜŞMEZ'

'Doğu Perinçek o kadar vatanperver, o kadar ülkesini devletini seven bir adam ki; bu Fetullahçılara karşı, PKK'lılara karşı, PKK'lıları ve Fetullahçıları savunan Kılıçdaroğlu'na - CHP'ye karşı, Amerika'ya karşı, vesayetçilere karşı. Eee ne yapmamız lazım bu ülkeyi düzeltmek için; aydınlıkçı kadrolara yol açalım. Doğu Perinçek'in adamlarını emniyetteki, TSK'da kritik noktalara getirelim, dolayısıyla memleketi kurtaralım dememizi istiyorlar. Yemezler. Artık kedinin gözü açıldı. Bu tuzağa kimse düşmez. Fethullah'ın 20 sene önce yaptığını Doğu Perinçek yapıyor. Fethullah'ın yaptığı ihaneti bunlar yapacak.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Doğu PerinçekKanal A


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