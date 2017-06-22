'Dünya Güzellerim'e reyting şoku!'

Show TV'nin günlerdir beklenen gezi & show programı Dünya Güzellerim dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy'dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim”in ilk durağı Hindistan oldu.



Büyük bütçelerle çekilen programın ise ilk bölümü reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamadı.



Yayınlanan ilk bölüm TOTAL'de 23, AB'de 14. sırada yer aldı.