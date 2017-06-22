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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspatlayamazsanız alçaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili'nin yaptığı açıklamayı ispatlayamazsan alçaksınız, namustan yoksunsunuz." dedi.

Siyaset / 22 Haziran 2017 Perşembe 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspatlayamazsanız alçaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ liderine seslenerek 'Sıkıysa Pensilvanya'da durma buraya gel.' dedi.

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, 'Ey Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili'nin yaptığı açıklamayı ispatlayamazsan alçaksınız, namustan yoksunsunuz.' ifadesini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'SIKIYORSA BURAYA GEL'
Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Kimse bize devlet içinde devlet yutturmacası yapmasın. Yok Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş. Sıkıysa Pensilvanya'da durma buraya gel. Ama onlar kendilerine başka yerlerde vatan arıyorlar. Verin bu adamı bize. Bu adam bu ülkeye ihanet etmiştir. Bu adam teröristtir. Hala vermediler. Oradan da dünyadaki tüm FETÖ teröristlerini yönetiyor. Eğer verilmeyecekse gün ola harman ola!


'İSPATLAYAMAZSANIZ NAMUSTAN YOKSUNSUNUZ'
Birileri İstanbul'a yürüyor. Sen 15 Temmuz gecesi neredeydin ya. Benim milletim bütün saldırılara kaşrı dururken sen neredeydin. Darbe oldu diyorlar. Beyefendi resmi bir araca bindirilip Bakırköy Belediye Başkanı'na misafir oluyor. Utanmadan sıkılmadan şimdi de bu darbeye bir kılıp uyduruyor; örtülü darbe diyor. Kimin lafı bu! Pensilvanya'daki örgütbaşının lafı. Ey Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvvekili'nin yaptığı açıklamayı ispatlayamazsan alçaksınız, namustan yoksunsunuz.

CumhurbaşkanıFethullah GülenFetö Terör ÖrgütüRecep Tayyip Erdoğan


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