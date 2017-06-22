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CHP'nin asıl amacını deşifre eden detaylar

Bir haftayı geride bırakan adalet yürüyüşün asıl amacı CHP'lilerin sözlerinde saklı.

Siyaset / 22 Haziran 2017 Perşembe 17:41
CHP'nin asıl amacını deşifre eden detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlattığı adalet yürüyüşü 8. gününde.

Bir haftayı geride bırakan yürüyüşün amacı 'adalet arayışı' olarak açıklansa da Beyaz Gazete'nin yakaladığı detaylar yürüyüşün asıl hedefini deşifre eder nitelikte.

O detaylardan ilki CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in canlı yayına yansıyan sözleri.
 
'BU YÜRÜYÜŞ ÇOK ŞEYE GEBE'
Halk Tv'nin canlı yayında olduğunu unutan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'in kulağına eğilerek ' Bu yürüyüşü kesmezsek var ya bu yürüyüş çok şeye gebe' demişti. Şaban Sevinç ise Keskin'e 'Bu yürüyüş çok güzel sonuçlar doğurabilir hakikaten' yanıtını vermişti.

 




ASIL AMAÇ HÜKÜMETİ YIKMAK
Yürüyüşün gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir diğer detay ise CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in sözleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının 'adalet' aramak değil 'hükümeti' yıkmak olduğunu itiraf eden vekil şunları söyledi: 

DAĞLARDA ADALET ARIYORUZ
Ben bizim durumuzu Kartaca'ya benzetiyorum. Bakın bu kadar canı yanmış her türlü canlı sokaklarda dağlarda adalet arıyoruz. AKP yıkılmadan bu ülkede bize rahat yüzü yok. Çocuklarımıza torunlarımıza rahat yüzü yok. O yüzden biz bugün bir karar vermeliyiz. Şunu söylemeliyiz hep beraber AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı!

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Tur Yıldız BiçerAdnan KeskinKemal KılıçdaroğluAdalet Yürüyüşü


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