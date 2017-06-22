CHP'nin asıl amacını deşifre eden detaylar

Bir haftayı geride bırakan adalet yürüyüşün asıl amacı CHP'lilerin sözlerinde saklı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlattığı adalet yürüyüşü 8. gününde.
Bir haftayı geride bırakan yürüyüşün amacı 'adalet arayışı' olarak açıklansa da Beyaz Gazete'nin yakaladığı detaylar yürüyüşün asıl hedefini deşifre eder nitelikte.
O detaylardan ilki CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in canlı yayına yansıyan sözleri.
'BU YÜRÜYÜŞ ÇOK ŞEYE GEBE'
Halk Tv'nin canlı yayında olduğunu unutan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'in kulağına eğilerek ' Bu yürüyüşü kesmezsek var ya bu yürüyüş çok şeye gebe' demişti. Şaban Sevinç ise Keskin'e 'Bu yürüyüş çok güzel sonuçlar doğurabilir hakikaten' yanıtını vermişti.