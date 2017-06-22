CHP'nin asıl amacını deşifre eden detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlattığı adalet yürüyüşü 8. gününde.



Bir haftayı geride bırakan yürüyüşün amacı 'adalet arayışı' olarak açıklansa da Beyaz Gazete'nin yakaladığı detaylar yürüyüşün asıl hedefini deşifre eder nitelikte.



O detaylardan ilki CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in canlı yayına yansıyan sözleri.



'BU YÜRÜYÜŞ ÇOK ŞEYE GEBE'

Halk Tv'nin canlı yayında olduğunu unutan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'in kulağına eğilerek ' Bu yürüyüşü kesmezsek var ya bu yürüyüş çok şeye gebe' demişti. Şaban Sevinç ise Keskin'e 'Bu yürüyüş çok güzel sonuçlar doğurabilir hakikaten' yanıtını vermişti.











ASIL AMAÇ HÜKÜMETİ YIKMAK

Yürüyüşün gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir diğer detay ise CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in sözleri. CHP Genel Başkanı itiraf eden vekil şunları söyledi:



DAĞLARDA ADALET ARIYORUZ

Ben bizim durumuzu Kartaca'ya benzetiyorum. Bakın bu kadar canı yanmış her türlü canlı sokaklarda dağlarda adalet arıyoruz. AKP yıkılmadan bu ülkede bize rahat yüzü yok. Çocuklarımıza torunlarımıza rahat yüzü yok. O yüzden biz bugün bir karar vermeliyiz. Şunu söylemeliyiz hep beraber AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı!



Yürüyüşün gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir diğer detay ise CHP Manisa Milletvekili'in sözleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun asıl amacının 'adalet' aramak değil 'hükümeti' yıkmak olduğunueden vekil şunları söyledi:Ben bizim durumuzu Kartaca'ya benzetiyorum. Bakın bu kadar canı yanmış her türlü canlı sokaklarda dağlarda adalet arıyoruz. AKP yıkılmadan bu ülkede bize rahat yüzü yok. Çocuklarımıza torunlarımıza rahat yüzü yok. O yüzden biz bugün bir karar vermeliyiz. Şunu söylemeliyiz hep beraber AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı, AKP yıkılmalı!