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Bülent Ersoy'un hırsız maymunla imtihanı

Hindistan sokaklarında gezen Bülent Ersoy, çantası maymunlar tarafından çalınınca çığlık attı.

Televizyon / 22 Haziran 2017 Perşembe 08:59
Bülent Ersoy'un hırsız maymunla imtihanı
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Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'u bir araya getiren ' Dünya Güzellerim ' programı, ilk bölümü ile bu akşam ekranlara geldi.

Hindistan sokaklarında gezen Bülent Ersoy, çantası maymunlar tarafından çalınınca çığlık attı. Hindistan polisine şikayetçi olan Ersoy, 'O küçücük çantanın içinde pasaportum, kredi kartlarım, yüklü bir miktar param var' diye konuştu.

Çok geçmeden Hindistan polisi tarafından çantası bulunan Diva, rahat bir nefes aldı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

HindistanBanu AlkanBurcu EsmersoyBülent ErsoySafiye Soyman


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