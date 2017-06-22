Bülent Ersoy'un hırsız maymunla imtihanı

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'u bir araya getiren ' Dünya Güzellerim ' programı, ilk bölümü ile bu akşam ekranlara geldi.



Hindistan sokaklarında gezen Bülent Ersoy, çantası maymunlar tarafından çalınınca çığlık attı. Hindistan polisine şikayetçi olan Ersoy, 'O küçücük çantanın içinde pasaportum, kredi kartlarım, yüklü bir miktar param var' diye konuştu.



Çok geçmeden Hindistan polisi tarafından çantası bulunan Diva, rahat bir nefes aldı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel