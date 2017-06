Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.



Michael Bay'in Transformers serisinde son kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu 'Transformers 5: Son Şövalye', izleyici ile buluşacak.



Başrollerinde Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Isabela Moner, Stanley Tucci, John Turturro ve Josh Duhamel'in yer aldığı film, kahramanların düşmana dönüştüğü, iki dünya arasındaki son büyük savaşı konu ediniyor.



Filmin yönetmeni Michael Bay'ın Steven Spielberg ile birlikte yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu, aksiyon ve macera içerikli filmin görüntü yönetmenliği Jonathan Sela'ya müzikleri ise Steve Jablonsky'e ait.



- 'Kara Gün'



Mark Wahlberg, J.K. Simmons, Michelle Monaghan, John Goodman, Kevin Bacon, Rachel Brosnahan ve Melissa Benoist'in başrollerinde yer aldığı 'Kara Gün' adlı filmin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor.



Yönetmen Peter Berg'in senaryosunu Matt Charman ile birlikte kaleme aldığı tarihi gerilim türündeki film, 2013 yılı Boston maratonu sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıyı ve saldırıdan sonra zanlıların yakalanma sürecini odağına alıyor.



- 'Berlin Sendromu'



Teresa Palmer'ın başrolünde yer aldığı 'Berlin Sendromu', Avustralyalı fotoğrafçı Clare adındaki genç bir kızın, Berlin'de tanıştığı bir adamın kendisini tutsak ettiği evden kaçmaya çalışmasını anlatıyor.



Başrol oyuncusu Teresa Palmer'ın yanı sıra Max Riemelt, Lucie Aron ve Matthias Habich'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Cate Shortland yaptı.



- 'Dağların Ardında'



Kısa filmleri ile birçok uluslararası festivalden ödül alan genç yönetmen Vatche Boulghourjian'ın son filmi 'Dağların Ardında', Lübnan'da yaşayan görme engelli genç müzisyen Rabih'in gerçek kimliğini arayışını anlatıyor.



Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan filmde Barakat Jabbour, Michel Adabachi, Sajed Amer, Abido Bacha ve Toufic Barakat gibi isimler rol aldı.



- '93 Yazı'



Carla Simon'un yazıp yönettiği '93 Yazı' adlı filmin başrollerinde Laia Artigas, Paula Blanco, Etna Campillo ve Bruna Cusi oynuyor.



Katıldığı 2017 Berlin Festivali'nden 'En İyi İlk Film Ödülü'nün yanı sıra 'Uluslararası Jüri Ödülü' ve 'Özel Jüri Ödülü' alan dram türündeki yapım, 6 yaşındaki Frida'nın gözünden kendi hayatının değiştiği o yazı dokunaklı bir dille beyaz perdeye taşıyor.



- 'Recep İvedik 5'



Şahan Gökbakar'ın yazıp başrolünde yer aldığı serinin beşinci filmi 'Recep İvedik 5', ikinci kez izleyici ile buluşacak.



- 'Tatlı Şeyler'



Toprak Sergen, Cem Özer, İlhan Şeşen, Uğur Uludağ ve Cem Uçan'ın oynadığı 'Tatlı Şeyler'in yönetmenliğini, filmde de rol alan Uğur Uludağ yaptı.



Komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle:



'İki modacı arkadaş; defilelerine yetişme telaşıyla yola çıkmaları sırasında, arabalarında sevimli bir bebekle beraber para dolu bir çanta bulurlar. Bu andan itibaren yolculuğun seyri hem bebeğin ailesi hem de onları kovalayan mafya ile birlikte belalı bir şekilde değişecektir.'



- 'Büyü 2'



Adnan Güler'in yönettiği devam filmi 'Büyü 2'nin oyuncu kadrosunda Gizem Salkım, Özgül Kavruk, İlayna Kıyak, Can Arpacı ve Yeşim Salkım yer alıyor.



Film, üniversitede psikoloji okuyan bir grup gencin, hocaları tarafından doğa üstü varlıkların etkisi altındaki köy halkını ziyarete gitmeleriyle başlayan korku ve macera dolu hikayeyi konu ediniyor.



- 'Tavşan Okulu'



Ute Von Münchow-Pohl'un yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi 'Tavşan Okulu', zamanını türlü hınzırlıklarla meşgul olarak geçiren 'Max'in, yaptığı küçük kaza sonucu kendini sihirli tavşanların bulunduğu bir okulda bulmasının ardından gelişen komik olayları anlatıyor. Kaynak : AA