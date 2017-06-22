Borsa 100.000'i geçti

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 100.088,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks 13 Haziran'da 100.000,79 puan ile rekor kırsa da bu seviyelerde tutunamamış ve üç işlem günündeki kayıplarıyla 98.000 puan seviyelerine gerilemişti.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar başka faiz artışına gitmeyeceği beklentilerinin artmasının dolar kurunda gerilemeye neden olduğunu, bunun da BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini ifade etti.



Gerçekleştirilen anketlere göre Fed'in temmuz, ağustos ve eylül ayı toplantılarında faizleri sabit bırakacağı beklentileri yüzde 99 ile yüzde 83 arasında değişirken, aralık ayı toplantısına ilişkin beklentiler de yüzde 57 faizlerin aynı kalacağı yönünde bulunuyor. Bu gelişmelerle dolar/TL 3,55 seviyelerinden başlayan düşüşüyle 3,5158'e kadar geriledi ve bugün 3,5260 seviyelerinde dengelendi.



Fed'in bilanço küçültme adımlarının çok yavaş olacağını fiyatlayan piyasaların, pozitif görünümü koruduklarına dikkati çeken analistler, bu konudaki haber ve açıklamaların uzunca bir süre daha yatırımcıların en önemli gündem maddesi olacağını dile getirdi.



Analistler, yurt içinde ise BIST 100 endeksinin Türkiye'nin 1'inci çeyrek büyüme verisinin ardından yukarı yönlü revize edilen büyüme tahminlerinden de destek bulduğunu ifade ediyor.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 102.200 seviyesinin takip edileceğini dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 99.300 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini vurguladı.



Kaynak : AA