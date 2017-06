Bilgisayar oyunlarında Türkiye'nin pazar hacmi 700 milyon dolara ulaştı

Nfinity Games, geçtiğimiz günlerde hizmete sunduğu oyun portalı TAM Game ve tüm dünyada 45 milyon oyuncusu olan Echo Of Soul oyununu, tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine Arapça servis ederek gözünü bölge pazarına dikti.



Nfinity Games Pazarlama Sorumlusu Deniz Fırat, “Uzun süren AR-GE çalışmaları sonrasında geçtiğimiz günlerde hizmete açtığımız TAM Game oyun portalının toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı. Bu sayıda, Azerbaycan ve MENA(Middle East- North Africa - Orta doğu ve Kuzey Afrika) bölgelerinin önemi büyük. 2017 yılında toplan pazar büyüklüğünün 500 milyon doları aşması beklenen Azerbaycan ve MENA bölgesinden kayıtlı kulacı oranımız yüzde 13, Arapça servis ettiğimiz oyun EOS için ise bu rakam yüzde 30'a çıkıyor. Servis ettiğimiz online oyunlar bir ihracat parametresi olarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor” dedi.



Nfinity Games'in Bölge Müdürü Heon Young Park, “Türkiye, Azerbaycan ve MENA oyun pazarını büyütmek için şimdiye kadar yalnızca en iyi oyunların servisini vermek için çaba gösterdik. Çok yüksek bir bilgisayar donanımı gerektirmeden kaliteli görüntü ve üstün bir oynanış sunması nedeni ile Echo of Soul'u tercih ettik. Diğer iki oyunumuz Point Blank ve Playerunknowns Battlegrounds'un başarıları ardından Echo of Soul'u da başarıya ulaştırarak biraz durulmuş olan MMORPG tarzında ki oyun pazarını da yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.



Kaynak : İHA