Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı

Geçen yıl meydana gelen 1 milyon 182 bin 491 trafik kazasında 7 bin 300 vatandaş hayatını kaybetti. TÜİK’in iki yıldan beri ayrı olarak açıkladığı “kaza sonrası” ölüm vakaları bu yıl olay yerinde ölüm sayılarını geçti. Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla tatil dönemi olan temmuz ayında, en az ise ocak ayında oldu.



3 bin 493 kişi kaza yerinde yaşamını yitirirken, 3 bin 807 vatandaş trafik kazasından sonra sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında 30 gün içinde hayatlarını kaybettiler. Trafik kazasındaki 100 kayıptan 43’ünü sürücüler oluşturdu. Özellikle sürücülerin emniyet kemeri kullanmayı alışkanlık haline getirmemelerinin de bu veride etkili olduğu tahmin ediliyor.



GEÇEN YILDAN FARKI



TÜİK’in dün açıkladığı bültene göre, Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 185 bin 128’i ölümlü yaralanmalı kazalar oldu. Kaza anı ve sonrasında 7 bin 300 vatandaş yaşamını yitirdi. 2015’te ise 7 bin 530 vatandaştan 3 bin 831’i olay yerinde, 3 bin 699’u daha sonra hastanelerde kaybedilmişti. TÜİK’in yalnızca kaza yerinde ölümleri dikkate aldığı 2015 öncesine ait 8 yıllık verilerde trafikte yitirilen canların sayısı 3 bin 500 ila 5 bin arasında değişiyordu.



SAVAŞ GİBİ: 303 BİN YARALI



Geçen yılki trafik kazalarını 303 bin 812 vatandaş yaralı atlattı. Yıl içerisinde ölümlü yaralanmalı kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde, yüzde 25’i yerleşim yeri dışında meydana geldi. Ölümlerin 48,3’ü, yaralanmaların yüzde 67,3’ü yerleşim yerinde gerçekleşirken, ölümlerin yarıdan fazlası olan yüzde 51,7’si, yaralanmaların yüzde 32,7’si yerleşim yeri dışında oldu. Ölenlerin yüzde 43,5’ini sürücüler, yüzde 33,1’ini yolcular, yüzde 23,4’ünü yayalar oluşturdu. Cinsiyetlerine göre incelendiğinde ölenlerin yüzde 77,9’unun erkek, yüzde 22,1’inin kadın, yaralananların yüzde 69,3’ünün erkek, yüzde 30,7’sinin kadın olduğu görüldü.



ZİRVE AY: TEMMUZ



Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla tatil dönemi olan temmuz ayında, en az ise ocak ayında oldu. Temmuz, yüzde 10,7 ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, Ocak yüzde 5,9 oranıyla son sırada yer aldı. Haftanın günlerine göre, ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla yüzde 15,1 ile cuma günü ve en az yüzde 13,6 ile perşembe günü meydana geldi. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 67,6’sı gündüz oldu. Bu kazaların sadece yüzde 2,5’i alacakaranlıkta ve yüzde 29,9’u gece oldu.



100 OLAYDAN 90’INDA SÜRÜCÜ HATALI



Kaza nedenleri içinde sürücü kusurları yüzde 89,6 ile ilk sırada yer aldı. Toplam 213 bin 149 kusurdan yüzde 8,7’sinin yaya, binde 8’inin yol, binde 5’inin taşıt ve binde 4’ünün yolcu kaynaklı olduğu kaydedildi. Ölümlü yaralanmalı kazalara 295 bin 727 taşıt karıştı. Bu araçların yarıdan fazlasına karşılık gelen yüzde 52,1’i otomobil, yüzde 15,7’si motosiklet, yüzde 15,7’si kamyonet, yüzde 3,1’i minibüs, yüzde 2,9’u kamyon, yüzde 2,4’ü çekici, yüzde 2,3’ü otobüs, yüzde 1,1’i traktör ve yüzde 4,7’si diğer taşıtlardan oluştu. Kaynak : İHA