Bayramda merdiven altı üretime dikkat

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla kolonya, şekerleme, lokum ve çikolatalar tezgahları süslüyor. Bayramda ikram edilen, ziyaretlerin olmazsa olmazı ürünler, farklı fiyatlarla alıcı buluyor.



Merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilen ürünler ise halk sağlığı açısından risk teşkil ediyor.



Sakarya'da yarım asırdır kolonya üretimi yapan bir firmanın sahibi Murat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri bu işi yaptığını söyledi.



Bayram haftalarında işlerin daha hareketli geçtiğini anlatan Kılıç, bayram öncesi son 2-3 gün insanların, kolonya, şeker, çikolataya akın ettiklerini kaydetti.



Kılıç, kolonyanın sahtekarlığa uygun bir mamul olduğunu, dereceden, esansından, boyasından, kabından çalınabildiğini vurguladı.



Bayram haftalarında merdiven altı tabir edilen üretimlerin arttığını dile getiren Kılıç, 'Her yere tezgah açıyorlar, ne olduğunu bilmeden kolonya alıyorsunuz. Kötü bir kolonya ilk başta sizin cildinize zarar veriyor zaten çektiğinizde de binlerce hücrenizi öldürüyor. Metil alkolse ilk başta gözünüze zarar veriyor. Bildiğiniz yerlerden almak lazım, çok eskiden beri bu işi yapan, kendini kanıtlamış firmalar var, buralardan alınması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.



Kolonyanın bilinen yerlerden alınmasını tavsiye eden Kılıç, şöyle devam etti:



'Kaliteli bir kolonya en azından renginin berraklığından belli olur, çektiğinizde yakmalı. Mutlaka ve mutlaka bildiğiniz yerlerden bildiğiniz firmaların mallarını almanız lazım. Bilmediğiniz ürünleri almamak lazım. Limon kolonyasının derecesinin 80 derece olması gerekir fakat piyasadaki 60, 55, 53 derecede kolonyalar var. Bu işin sahtekarlığını yapmak isteyenler ve yapanlar var, onlar ayakta duramıyorlar, geçici olarak cafcaflı şişelere cafcaflı kolonya yapıyorlar. Son zamanlarda özellikle hediyelik mamuller içerisinde renkli kolonya diye satılan renkli sular var.'



Kılıç, bayram dolayısıyla satışlarında artış olduğuna değinerek, 313 çeşit koku, 84 çeşit kolonya ürettiklerini sözlerine ekledi.



Bayram, çikolata, şekerleme ve lokumla tatlanacak



Yaklaşık 40 yıldır lokum ve şekerleme üretimi yapan firma sorumlusu Özcan Ergin de bayram haftasında işlerin biraz daha yoğunlaştığını söyledi.



Ergin, 'Lokum, şeker ve çikolata satıyoruz. Hediye olarak daha çok çikolata tercih ediliyor. Bunlar alınırken özellikle son kullanma tarihlerine bakmak gerekir, işporta, açık ve ayak altındaki ürünlerin alınmamasını, bilinen ve kaliteli ürün üreten firmalardan alışveriş yapılmasını tavsiye ediyoruz. Nedir işte pantoloncu önüne şeker koymuş, manav tezgahının önüne şeker koymuş, bunlar sağlıklı ortamlar değil. Sağlıklı ortamlarda bulunan mağazalardan ürünlerini almalarını tavsiye ediyoruz.' diye konuştu.



Sakarya'ya özgü kabak şekerli lokumu tavsiye ettiklerini belirten Ergin, 'Halkın severek yiyebileceği içinde kabak püresi, ceviz, nişasta ve şeker var, başka bir ürün yok.' dedi.



Ergin, lokumun kilogram fiyatının 8 ila 23, çikolatanın 40 ila 105, şekerlemenin ise 15 ila 25 lira arasında değiştiğinin bilgisini verdi.



'Merdiven altı üretimleri ortadan kaldırmak lazım'



Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ise bayramın bazı kesimler tarafından ticaret için bir fırsat olarak görüldüğünü belirtti.



Vatandaşın bütçesine göre hareket ederken sağlığını da düşünmesi gerektiğine vurgu yapan Alişan, şunları kaydetti:



'Merdiven altı üretimleri ortadan kaldırmak lazım. Sürekli bu işin ticaretini yapanların yanı sıra bayramda ticaret yapma hevesinde insanlar var. Bunlar insan sağlığı ve ticari ahlak için çok tehlikeli. Bunun için merdiven altı çalışanlara rağbet edilmemesi gerekir. Kendi cebini düşünmek yerine sağlığı düşünmek lazım. Değerinin altından ürünler imal ediyorlar. Bunların hepsi sunidir, gerçek ürün değildir. Vatandaşın dikkat etmesi gerekir. Ticari tercihini yerel esnaftan yapması lazım.' Kaynak : AA