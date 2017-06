Baklavacıların bayram telaşı

Ülkenin hemen yerinden gelen yoğun talebi karşılayabilmek için hummalı bir çalışma sürdüren baklavacılar, sade yağ, sert buğday unu ve fıstık kullanılarak yapılan baklavayı sofralara ulaştırabilmek için gayret ediyor.



Bayrama sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran ustalar, özellikle gece çalışarak siparişleri yetiştirebilmenin tatlı heyecanını yaşıyor. Gaziantep mutfağının olmazsa olmazı baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların tartışmasız başında geliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışan baklavacılar, yoğun mesai yapıyor.



Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, tereyağı kullandıkları baklavayı fıstıkla süslüyor. Tepsilere dizilen baklava fırına atılıp pişirilerek tüketiciye sunuluyor.



Kalitesine göre kilogramı 40-70 lira arasında değişen baklava yoğun ilgi görüyor.



- Herkes evinde baklava istiyor



Güllüoğulları Baklavaları sahibi Ömer Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram arifesine yaklaştıklarını bu yüzden işlerinin yoğun olduğunu belirtti.



Güllüoğlu, 'Herkes evinde baklava olsun istiyor. Bayramda eşine, dostuna baklava götürmek istiyor. Bu yüzden yoğun talep oluyor. İller bazında daha çok büyükşehirlere gönderiyoruz. Bu talepleri karşılamak için yoğun bir mesai içerindeyiz. Fakat bu işi yapanlar usta kişiler olduğundan dolayı fedakarlık yapıyorlar.' dedi.



İyi bir baklavanın tadından anlaşılacağını dile getiren Güllüoğlu, şunları kaydetti:



'Damak yanılmaz. Gözle de karar verilmek istendiği takdirde baklava cam gibi parlamalı. Bu bir tazelik göstergesidir. Kullanılan malzemenin güzelliği sadece tatla anlaşılır. Kullandığımız ürünleri yöremizden temin ediyoruz. Doğal şartlarda yetişen ürünlerden temin ediyoruz. Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yok. Baklava ince olursa çıtır çıtır olur. Bizim hamurumuz çok ince, yaklaşık 32 kattan oluşuyor. Baklava bir zanaat ürünüdür. Ürünün kalitesinin yanında iyi bir ustalık da gerekiyor. Bunlar da yıllar içerisinde öğreniliyor. Bir çırağı usta haline getirmemiz 15 yılı alıyor. Zorlu bir meslek ama biz işimizi seviyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Her evde Antep baklavası bulunsun. Her baklava Antep baklavası değil. Baklavamız tescillendi. Bu bayram, ağzımız tatlı olsun istiyorum.'



- Tatlı rekabet



Şanlıurfa Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak da baklavacıların en lezzetli ürünü müşteriye sunabilmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.



Yaklaşan bayram dolayısıyla talebin doğal olarak arttığını vurgulayan Kaçak, vatandaşları çok ucuza satılan baklavalardan uzak durmaları konusunda uyardı.



Gaziantep ile tatlı konusunda rekabet ettiklerini anlatan Kaçak, 'Gerçekten bu işleri yapan kardeşlerimiz marka olsun ve markanın mücadelesini versin istiyoruz. Şanlıurfa olarak inşallah biz Gaziantep'i de geçeceğiz. Baklavanın bütün malzemesi fıstık, sade yağ ve unu bizde yetişiyor, her şeyin başı biziz.' iddiasında bulundu.



- İl dışından da talep var



Kentte yaklaşık 40 yıldır baklavacılık yapan Mehmet Üstüneller, kaliteli bir ürün elde edebilmek için hem kullanılan malzemenin hem de ustanın iyi olması gerektiğini ifade etti.



Ağız tadını bilen vatandaşın belli yerlerden tatlı almayı tercih ettiğine işaret eden Üstüneller, 'Son dönemde talepler arttı. Birçok ilden ise telefon veya internetle sipariş veren müşterilerimiz oluyor. Türkiye geneline özellikle Mardin ve Diyarbakır gibi komşu illere tatlı gönderiyoruz. Ürünlerimiz kaliteli olan sade yağ, fıstık ve undan dolayı çok lezzetli.' dedi. Kaynak : AA