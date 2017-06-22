USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Bakan Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

Siyaset / 22 Haziran 2017 Perşembe 10:41
Bakan Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu. Bozdağ'Cumhurbaşkanımıza diyor ki, 'ben namuslu, şerefli bir adamım, ben istifa edeceğim.' Ben de buradan çağrı yapıyorum, namuslu, şerefli bir adamsan bu dilekçeden sonra istifa etmen lazım' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün akşam Yargıda Birlik Derneği iftara katıldı. 'Adalet sokaklarda değil, meşru zeminlerde aranır' diyen Bakan Bozdağ, CHP tarafından gündeme getirilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ‘gizli' ibareli yazının suç duyurusu olduğunu belirtti. Bozdağ şunları söyledi: 'Cumhurbaşkanlığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan bir yazı üzerinden ana muhalefet partisi yargıya emir ve talimat verildiğinden, yargıya müdahale edildiğinden bahsetti. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin imzasıyla çıkan bir yazıyı da buna delil olarak gösterdi. Gerçekten üzülüyorum. Türkiye'de siyasal hedeflerine fayda sağlamak için yargıyı bu kadar yıpratmak ne CHP'ye ne AK Parti'ye ne de MHP'ye hiçbir partiye fayda sağlamaz. Ben merak ettim. Neymiş bu yazı diye. Aldım baktım. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı imzasıyla giden yazı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yazısıdır. Suç duyurusunda bulunuluyor. Cumhurbaşkanlığı da suç duyurusunda bulunuyor. Falan hadiseyle ilgili konunun hukuk çerçevesinde soruşturulmasını talep ediyor. Bu bizim hukukumuzun hem kurumlara hem organlara hem de vatandaşlara tanıdığı bir haktır. Hukukun tanıdığı hakkın kullanılması yargıya müdahale kesinlikle değildir.'



'İSTİFA ETMEN LAZIM'

CHP liderini istifaya çağıran Bakan Bozdağ şu ifadeleri kullandı: 'Ama bu suç duyurusunu çarpıtarak yargıya müdahale olarak Türkiye kamuoyuna takdim ediyorlar. İnsaf diyorum, edep diyorum, ahlak diyorum, yaptığınız şey çok büyük bir yanlışlık diyorum. Her şeyi alıp elinize ufalamayın. Belli ki devlet yönetiminden epey bir uzakta kalmaktan kaynaklanan bir cehaletle de karşı karşıyayız. Devlet içi yazışmalar nasıl olur, Cumhuriyet Savcılıklarına yazılan dilekçeler nasıl olur bunu unutmuşlar. Onun için ben sayın Kılıçdaroğlu'na diyorum ki; bu tecrübeyi unutan arkadaşlarını bize bir gönderin, biz onlara bir staj verelim. Yazışmaların nasıl olduğunu bir öğretelim. Görüyorum ki, cehaletle aydınlık bir arada bulunmuyor. Cehaletle bir rehberlik yapıldığı zamanda böylesi büyük bir hatanın içerisine düşülüyor. Cumhurbaşkanımıza diyor ki, 'ben namuslu, şerefli bir adamım, ben istifa edeceğim.' Ben de buradan çağrı yapıyorum, namuslu, şerefli bir adamsan bu dilekçeden sonra istifa etmen lazım' diye konuştu.
Kaynak : Milliyet

CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto CHP korosu kulakları tırmaladı CHP korosu kulakları tırmaladı Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Paralel yürüyüş Paralel yürüyüş Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu'na o itirafını hatırlattı Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu'na o itirafını hatırlattı Adalet yürüyüşüne Ankaralı Turgut desteği Adalet yürüyüşüne Ankaralı Turgut desteği CHP'li vekil sözde adalet yürüyüşünün asıl amacını itiraf etti CHP'li vekil sözde adalet yürüyüşünün asıl amacını itiraf etti

Adalet BakanıSuç DuyurusuKemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanlığıYargıya Müdahale


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı