Aykut Erdoğdu'dan Ahmet Hakan'a cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan arasındaki tartışma gün geçtikçe sertleşiyor.



Aykut Erdoğdu'nun sosyal medya hesabından 'Erdoğan Aydın Doğan'a da 'adalet yürüyüşüne yer verme' talimatı verdi' iddiasıyla başlayan tartışma tüm hızıyla devam ediyor.



İkilinin arasındaki tartışma bambaşka boyuta taşınırken, Erdoğdu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara değinen Ahmet Hakan 'kıvırma' diye seslenmişti.



'HAYAT ÇİZGİSİNE BAKMALI'



Son olarak açıklamlar CHP milletvekili Erdoğdu'dan geldi. Erdoğdu 'Ahmet Hakan bugün yine benimle ilgili yazmış. Hem de öyle böyle değil. Resimli roman gibi yazmış... Özetle ben 'Kıvırmışım'... Önce kendi üslubuyla cevap vereyim... 'Kıvırma' 'Dönme' kişilikle ilgilidir... Önce hayat çizgisine bakmalı insan... Nerden Nereye??? Kanal 7'den Hürriyet'e... Zemzemden Viskiye... Deniz Fenerinden özelleştirmelere... Dönmüşken... Sataşmayacaksın... Hakaret etmeyeceksin. 'Kıvırma' gibi ağır laf etmeden önce öncesinde ve sonrasında ne dediğime bakacaksın... Sence kıvırır gibi bir halim var mı???' diye yazdı.







Ahmet Hakan: Yalancısın müfterisin Aykut

Ahmet Hakan'dan Aykut Erdoğdu'ya ağır yanıt Kaynak : Beyaz Gazete Özel