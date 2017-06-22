Araç kiralama sektöründe bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı yaklaşırken bireysel araç kiralamaya yönelik talep artıyor. Havaların ısınması ve okulların kapanmasıyla birlikte tatil rotalarını belirleyen vatandaşlar, henüz Ramazan Bayramı gelmeden bireysel araç kiralamaya yoğun ilgi göstermeye başladı.



Bayram tatilinde araç kiralayacak sürücüleri uyaran Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, “Haziran ayının sonlarına denk gelen Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte araç kiralama adetlerinde en yüksek oranı yakalayacağını düşünüyoruz. Rigorent markası altında, kaliteli hizmet sunabilmek için planlamalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Araç kiralamayı düşünenlerin, kiralama hizmeti satın almayı düşündükleri firmaların fiyat, araç çeşitliliği, yaygınlık ve ulaşılabilirlik konularındaki yeterliliklerini mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Tur Assist ise Ramazan Bayramı'nda araç kiralamak isteyen sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin birçok noktasında Rigorent markası altında bireysel araç kiralama hizmeti verdiklerini ve bayram dönemi için şimdiden geçtiğimiz yılın çok daha üzerinde ön rezervasyon aldıklarını belirten Fenercioğlu, tatil ile birlikte sektörün araç kiralama adetlerinin yılın en yüksek oranlarını yakalayacağını vurguladı. Rezervasyon yapan sürücüleri ve kiralamayı planlayan vatandaşları uyaran Fenercioğlu, “Araç kiralamayı düşünenlerin, kiralama hizmeti satın almayı düşündükleri firmaların fiyat, araç çeşitliliği, yaygınlık ve ulaşılabilirlik konularındaki yeterliliklerini mutlaka göz önünde bulundurmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Diğer yandan sürücülere yoğun talep nedeniyle elini çabuk tutmalarını ve bir an önce rezervasyonlarını yapmalarını öneriyoruz” dedi.



“Rigorent 15 bin adedi aştı”



Tur Assist'in araç kiralama markası Rigorent ile ilgili bilgiler veren Cemal Fenercioğlu, “Hizmet vermeye başladığımız günden bugüne kadar toplamda 15 bin adedin üzerinde kiralama işlemi gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz adetlerimizi artırarak büyümeyi sürdürürken kiralama hizmetini, müşterilerimize uygun fiyatlı ve daima kaliteli bir hizmet anlayışı içinde sunabilmek olacak. Geniş araç filomuzla Türkiye'nin pek çok ilinde hizmet verebiliyoruz. Bu hizmeti Türkiye'nin her yerine ulaştırmak konusunda çabalarımızı da sürdürüyoruz. Ayrıca Rigorent markasıyla, müşterilerimize avantajlar sağlayan işbirliklerine de imza atıyoruz. Bunlar arasında Skyscanner, havayolu şirketleri ve bankalar ile gerçekleştirilen anlaşmalar yer alıyor. Rigorent; yaygınlık, rekabetçi fiyat, araç çeşitliliğinin yanı sıra müşterinin olduğu yerde araç teslim etme ve istediği yerden aracı teslim alma gibi avantajlı özellikleri ile ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA