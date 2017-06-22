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Ankara'dan kan donduran haber

Ankara'da yardım vaadiyle kandırdıkları İranlı karı kocayı gecekonduya götüren 5 Afgan vatandaşı, karı kocaya dehşeti yaşattı. Kocayı sandalyeye bağlayan saldırganlar, karısına defalarca tecavüz etti.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 11:41
Ankara'dan kan donduran haber

Başkentte yurda kaçak yollarla giren İranlı karı kocayı yardım vaadiyle kandırıp gasbettikten sonra genç kadına tecavüz eden Afganistan uyruklu iki zanlı tutuklandı.

KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELDİLER

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaklaşık 10 ay önce ülkeye kaçak yollarla giren İran uyruklu A.K (26) Kütahya'da terzilik ve inşaat işleriyle uğraşmaya başladı. İran'da yaşayan eşi E.H'den (20) de Türkiye'ye gelmesini isteyen A.K, eşinin kaçak yollarla Van üzerinden otobüsle Ankara'ya gelmesini sağladı.

GECEKONDUYA GÖTÜRDÜLER

Kütahya'dan Ankara'ya gelerek AŞTİ'de eşini karşılayan A.K, eşiyle tekrar Kütahya'ya dönmek istediyse de T.C. Kimlik numaraları olmadığı için hiçbir firmadan otobüs bileti alamadı. Ankara'da kalacak bir yer arayan karı koca, AŞTİ'de A.K'nin İran'dan tanıdığı Afganistan uyruklu iki kişiyle karşılaştı. A.K ve eşine Ankara'da uygun bir otel bularak yardımcı olabileceğini belirten zanlılar, karı kocayı alarak Keçiören Aktepe'de bir gecekonduya götürdü.

KOCASINI SANDALYEYE BAĞLADILAR

Gecekonduda kalmak istemeyen karı kocayı yanlarındaki üç kişiyle darbeden Majid E. ve Kheirallah B, A.K'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdikten sonra, tabanca ve bıçak zoruyla sandalyeye bağladı.

POLİSE BAŞVURDULAR

Evde bir başka odaya götürülen ve boynuna bıçak dayanarak elleri bağlanan E.H, beş zanlının defalarca tecavüzüne uğradı. Zanlılar, karı kocaya ait 800 dolar, bin 400 lira ve 3 cep telefonunu da gasbetti. Bir süre sonra E.H'nin ellerini çözen zanlılar, olay yerinden ayrıldı. E.H. ve bıçakla burnundan yaralanan kocası A.K, evden çıkarak en yakındaki polis karakoluna sığındı.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası 11 Haziran'da Majid E.'yi Ankara'da, Kheirallah B.'yi ise olaydan sonra kaçtığı Erzincan'da yakaladı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Kimlikleri tespit edilemeyen diğer üç zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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