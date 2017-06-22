Ahmet Hakan'dan Aykut Erdoğdu'ya ağır yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun 'Erdoğan Aydın Doğan'a da 'adalet yürüyüşüne yer verme' talimatı verdi' iddiasına Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun sert yanıt vermiş Coşkun, Erdoğdu'ya 'yalancısın, müfterisin' diye seslenmişti. Erdoğdu'dan da karşı cevap twitter'dan gelmişti.



Aykut Erdoğdu'nun yanıtı üzerine Ahmet Hakan yanıt niteliğinde tekrar bir yazı kaleme aldı. Hürriyet gazetesinin Erdoğan'ın iftarından önceki ve sonraki sayılarını paylaşan Ahmet Hakan ' Sen apaçık bir palavra sıkıyorsun. B en senin palavranı teşhir edince de. Tipik bir palavrası teşhir edilen siyasetçi kıvamına girip. Kıvır babam kıvır yapıyorsun.' ifadelerini kullandı.



İşte o yazı;



Ben “yalan” deyince...

Ben “iftira” deyince...

Ne yaptı Aykut Erdoğdu?

Ne yapacak?

Klasik siyasetçi kıvırmasına başladı.

“Ben emretti derken açık bir emirden söz etmemiştim ki... Erdoğan'ın o iftarda Adalet Yürüyüşü'nü terör olarak nitelendirmesi, bu anlama gelir” falan diye durumu toparlamaya kalkıştı.

*

İyi de Aykut Erdoğdu!

Madem muradın, madem maksadın buydu...

O zaman öyle söyleseydin.

Deseydin ki...

“Erdoğan'ın medya iftarında Adalet Yürüyüşü'nü terör olarak nitelendirmesi, medyaya bir talimat gibi algılanır.”

*

Ama sen öyle demiyorsun ki...

- Sen sanki gizli bir görüşmeye tanıklık etmiş gibi “emretti” falan diyerek açıkça yalan söylüyorsun.

- Sen sanki Aydın Doğan'a özel olarak bir şeyler söylenmiş imasında bulunarak resmen yalan söylüyorsun.

- Sen sanki ortada gizli kapaklı bir talimat varmış algısı yaratarak alenen yalansöylüyorsun.

Kısacası...

Sen apaçık bir palavra sıkıyorsun.

*

Ben senin palavranı teşhir edince de...

Tipik bir palavrası teşhir edilen siyasetçi kıvamına girip...

Kıvır babam kıvır yapıyorsun.

*

Aykut Erdoğdu!

Kendini “ben farklı bir siyasetçiyim, ben başkalarına benzemem” falan diye pazarlamaya kalkışma!

Son tahlilde yok senin de diğerlerinden farkın.

Sen de yalanın teşhir edildiğinde “pardon, ben öyle demek istememiştim” falan deme erdemini göstermek yerine kıvırmayı tercih edenlerdensin.



Ahmet Hakan: Yalancısın müfterisin Aykut