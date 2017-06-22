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'Acun Ilıcalı, İlhan Mansız'ı kıskanıyor'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor 2017 yarı final gecesinde, İlhan Mansız ile ilgili "İlhan yine zeki, yine cool, Acun kıskanıyor" şeklindeki mesajı okudu, stüdyo kahkahaya boğuldu.

Televizyon / 22 Haziran 2017 Perşembe 12:33
'Acun Ilıcalı, İlhan Mansız'ı kıskanıyor'
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'Survivor 2017' yarı finalinde Acun Ilıcalı, canlı yayında sosyal medyadan gelen mesajları okudu.

Acun Ilıcalı, yarı final gecesinde, Survivor izleyicilerinin sosyal medya üzerinden yarışmacılar hakkında yorumda bulunduğu mesajları okudu.

Ünlü televizyoncu, İlhan Mansız ile ilgili 'İlhan yine zeki, yine cool, Acun kıskanıyor' şeklindeki mesajı okudu.

Bu mesajın ardından stüdyoda bulunan herkes kahkahaya boğuldu.

Ilıcalı mesaja karşılık, 'Böyle bir şey yazmış seyircimiz. Saygımız sonsuz' ifadesini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaSurvivorİlhan MansızAcun Ilıcalı


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