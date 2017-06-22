ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a Suriye'de yaşanan hareketliliğe dair kritik bir mektup gönderdi.



Mektubun terör örgütü YPG/PKK ile ilgili olduğu öğrenildi.



Geri alınacak



Mektupta, ABD'nin YPG'ye gönderdiği malzemenin listesinin her ay Türkiye ile paylaşılacağı ve terör örgütü DEAŞ ile olan mücadele bittikten sonra malzemelerin geri alınacağı bilgisi yer aldı.





